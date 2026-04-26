Arbitropoli tutto quel che c’è da sapere sul nuovo scandalo del calcio italiano

Negli ultimi giorni si sono intensificate le notizie riguardanti il mondo del calcio italiano, con particolare attenzione alle vicende che coinvolgono la classe arbitrale. Dopo le polemiche legate a un caso di escort a Milano, il 25 aprile un'agenzia di stampa ha pubblicato un articolo che mette sotto scrutinio le attività e le eventuali irregolarità degli arbitri. La notizia ha suscitato reazioni e discussioni tra addetti ai lavori e tifosi.

Uno scandalo tira l’altro, verrebbe quasi da dire. Dopo le polemiche relative al caso delle escort milanesi, il 25 aprile è stato scosso dal lancio di agenzia dell'agenzia Agi che ha riportato nel mirino della critica la classe arbitrale italiana. Stavolta non c’entrano le discutibili decisioni delle giacchette una volta nere ma i vertici della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B, quel Gianluca Rocchi che comparirà davanti alla procura di Milano giovedì 30 aprile alle 10 per rispondere di concorso in frode sportiva. Quando alle 21.37 di sabato si è saputo che a finire nel mirino dei magistrati meneghini era stato anche Andrea Gervasoni, componente della Can, molti sono stati sicuri di trovarsi di fronte ad uno scandalo paragonabile a Calciopoli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arbitropoli, tutto quel che c’è da sapere sul nuovo scandalo del calcio italiano Adani DISINTEGRA gli arbitri post Juve-Lazio #adani #var #arbitri #calcio #seriea #polemica Notizie correlate Quel pomeriggio di un giorno da cani: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Quel pomeriggio di un giorno da cani (Dog Day Afternoon), film del 1975... Leggi anche: "Mai Molar", tutto quello che c'è da sapere sul primo docu-reality italiano dedicato al volley