Il padre e allenatore di Larissa e Anastasia Iapichino ha commentato le dichiarazioni rilasciate dal compagno di Fiona May, Patrick Stevens. Iapichino ha affermato di non trovare le parole di Stevens edificanti e ha precisato di pensare alle sue figlie, sottolineando che le parole di Stevens riguardano la protezione delle ragazze. Stevens aveva parlato pubblicamente di alcune questioni legate alla famiglia e alla tutela delle giovani atlete.

Da Pechino Express a Firenze: le sfuriate di Fiona May attirano l’interesse dei social, le parole del fidanzato belga Patrick Stevens – medaglia di bronzo nei 200 agli Europei 1994 – accendono Gianni Iapichino. L’ex velocista belga in tv ha rivelato di aver promesso a papà May di “proteggere lei, Larissa e Anastasia”. La risposta di Iapichino, in una intervista a Repubblica, è lapidaria: “Voglio sperare che questo sia stato detto per poca conoscenza della lingua italiana, magari Patrick voleva dire qualcos'altro, in fondo anche Fiona non mastica perfettamente l'italiano. Però, c'è già chi pensa a proteggere Larissa e Anastasia dal punto di vista maschile, e quello sono io”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Iapichino: "Fiona May, quel che vedo non è edificante. Le parole del suo compagno? Alle mie figlie penso io"

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Gianni Iapichino, ex marito di Fiona May, entra in tackle commentando le scene viste durante Pechino Express e parla anche delle parole di Patrick Stevens, compagno di May. Cosa è successo: https://fanpa.ge/evpwb - facebook.com facebook

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