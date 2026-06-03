A Taranto, un incidente tra un'ambulanza e un'auto ha causato quattro feriti mentre si svolgeva un intervento di soccorso. L'incidente ha coinvolto due veicoli in via principale, con i feriti trasportati in ospedale. La dinamica esatta dell'impatto e le condizioni dei feriti non sono state rese note. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro e come il paziente coinvolto sia riuscito a sopravvivere durante la rianimazione.

Come ha fatto il paziente a sopravvivere all'impatto durante la rianimazione?. Chi sono i quattro feriti coinvolti nello scontro tra i mezzi?. Cosa ha causato la collisione tra l'ambulanza e l'autovettola?. Quali indagini sta conducendo la Polizia per ricostruire la dinamica?.? In Breve Quattro feriti tra personale 118 e conducente auto all'incrocio via Capitanata e via Umbria.. Soccorritore con prognosi di 15 giorni dopo l'impatto durante manovre con dispositivo Lucas.. Paziente di 80 anni in arresto cardiaco trasferito in codice rosso con seconda ambulanza.. Polizia di Stato effettua rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto ieri sera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, scontro tra ambulanza e auto: 4 feriti durante un soccorso

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