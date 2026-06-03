?Incidente Taranto scontro tra auto e ambulanza del 118 | quattro feriti

Da quotidianodipuglia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'ambulanza del 118, che trasportava un paziente in arresto cardiaco, si è scontrata ieri sera con un'auto all’incrocio tra via Capitanata e via Umbria a Taranto. Nell'incidente sono rimaste ferite quattro persone, tra cui il personale dell’ambulanza e i conducenti dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Trasportava un paziente in arresto cardiaco l’ambulanza del 118 coinvolta ieri sera in un incidente stradale a Taranto, all’incrocio tra via Capitanata e via Umbria. Il mezzo, della postazione Taranto centro, era diretto in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata con a bordo un uomo di circa 80 anni, colto da arresto cardiaco nella propria abitazione e sottoposto a rianimazione con massaggiatore automatico Lucas. All’incrocio, per cause in corso di accertamento, l’ambulanza si è scontrata violentemente con un’autovettura. Nell’impatto sono rimasti feriti, in modo non grave, l’autista, l’infermiere, il soccorritore e il conducente dell’auto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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