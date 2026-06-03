Una donna di 91 anni, in arresto cardiaco, è deceduta dopo essere stata portata in pronto soccorso da un’ambulanza con infermiere a bordo. L’ambulanza, in assetto INDIA, ha subito uno scontro con un’altra vettura durante il trasferimento. Nella notte si sono registrati anche quattro feriti nell’incidente.

Stralcio del comunicato diffuso da Asl Taranto: Un’ambulanza in assetto INDIA (con infermiere a bordo) stava effettuando il trasporto di una paziente 91enne in arresto cardiaco, sulla quale venivano effettuate le manovre rianimatorie. In un incrocio di Via Umbria, c’è stata una collisione che ha coinvolto, oltre all’ambulanza, anche un’automobile che sopraggiungeva sull’incrocio. Prontamente sono stati inviati diversi mezzi di soccorso che hanno subito preso in carico la paziente in codice rosso e, dopo poco, tutti coloro i quali erano stati coinvolti nel sinistro. La rianimazione continua non ha purtroppo salvato la paziente 91enne, la quale non ha riportato danni a seguito dell’impatto per via dell’immobilizzazione su tavola spinale con ragno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, scontro: coinvolta ambulanza, morta paziente 91enne dopo l’arrivo al pronto soccorso Nella notte, quattro feriti

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