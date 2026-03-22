al pronto soccorso con mia madre 91enne sono uscita segnata

Una donna ha accompagnato sua madre di 91 anni al pronto soccorso, un’esperienza che l’ha lasciata profondamente segnata. La situazione ha evidenziato le difficoltà e le criticità presenti nel sistema sanitario, suscitando emozioni intense e una sensazione di vulnerabilità. Questa vicenda mette in luce le sfide quotidiane di molte famiglie che si affidano ai servizi di emergenza.

"Ci sono esperienze che segnano, non solo per la paura vissuta, ma per ciò che rivelano sullo stato reale del nostro sistema sanitario. La giornata trascorsa al pronto soccorso di Macerata con mia madre, 91 anni, entrata in codice rosso per dolore toracico e difficoltà respiratoria, è una di queste". Inizia così la lettera aperta di una residente di Camerino, Lucia Gatti, un’insegnante di scuola dell’infanzia, all’assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro (una sua ex concittadina, in quanto prima abitava a Fermo), in cui racconta quanto accaduto lunedì. "L’arrivo in ospedale è stato rapido, gestito dai soccorritori del 118 – racconta –. Ma una volta varcata la soglia del pronto soccorso, qualcosa si è incrinato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Oggi è stata una festa. Sono rientrata al mercato dopo una settimana di ospedale e non mi sembrava vero. E poi i sorrisi, gli abbracci, i regali e loro. I libri. Belli, mi aspettavano. Prima di fare le pilette (credo domani) vi metto qui qualche copertina. Sono adotta x.com