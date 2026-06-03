Nella notte a Taranto, un'ambulanza in servizio di emergenza ha coinvolto un incidente con quattro feriti, tra cui un autista soccorritore. La paziente, una donna di 91 anni in arresto cardiaco, è arrivata al pronto soccorso e successivamente è deceduta. L'ambulanza era in assetto INDIA, con infermiere a bordo, durante il trasporto. La Uil-Fp chiede di riconoscere ufficialmente la figura dell'autista soccorritore.

Stralcio del comunicato diffuso da Asl Taranto: Un’ambulanza in assetto INDIA (con infermiere a bordo) stava effettuando il trasporto di una paziente 91enne in arresto cardiaco, sulla quale venivano effettuate le manovre rianimatorie. In un incrocio di Via Umbria, c’è stata una collisione che ha coinvolto, oltre all’ambulanza, anche un’automobile che sopraggiungeva sull’incrocio. Prontamente sono stati inviati diversi mezzi di soccorso che hanno subito preso in carico la paziente in codice rosso e, dopo poco, tutti coloro i quali erano stati coinvolti nel sinistro. La rianimazione continua non ha purtroppo salvato la paziente 91enne, la quale non ha riportato danni a seguito dell’impatto per via dell’immobilizzazione su tavola spinale con ragno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, scontro: coinvolta ambulanza, morta paziente 91enne dopo l’arrivo al pronto soccorso Nella notte, quattro feriti. Uil-fp: riconoscere la figura dell'autista soccorritore

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