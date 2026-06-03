Taranto fuga tra i tetti e aggressione ai Carabinieri | arrestato 44enne

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 44 anni ai domiciliari è stato arrestato a Taranto dopo aver tentato di allontanarsi a bordo di un’auto rubata. Durante la fuga, ha percorso i tetti e i balconi del centro cittadino, compiendo manovre pericolose. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, che sono stati aggrediti durante l’intervento. L’uomo è stato fermato e portato in caserma.

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Come ha fatto un uomo ai domiciliari a circolare con un'auto rubata?. Quali manovre pericolose ha compiuto il fuggitivo tra i balconi del centro?. Cosa è successo esattamente durante lo scontro fisico con i Carabinieri?. Perché la sorveglianza sul sospettato non ha impedito la sua fuga?.? In Breve L'uomo guidava un'auto rubata a Taranto lo scorso 30 maggio.. Il 44enne era già sottoposto a misura di arresti domiciliari.. L'arresto è avvenuto dopo scontri fisici con la Sezione Radiomobile.. Le accuse includono ricettazione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.. Un inseguimento tra i tetti di Taranto termina con l’arresto di un 44enne dopo l’aggressione ai Carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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REAGISCE AL CONTROLLO E AGGREDISCE I CARABINIERI, ARRESTATO | 31/12/2025

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