Un uomo di 44 anni ai domiciliari è stato arrestato a Taranto dopo aver tentato di allontanarsi a bordo di un’auto rubata. Durante la fuga, ha percorso i tetti e i balconi del centro cittadino, compiendo manovre pericolose. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, che sono stati aggrediti durante l’intervento. L’uomo è stato fermato e portato in caserma.

Come ha fatto un uomo ai domiciliari a circolare con un'auto rubata?. Quali manovre pericolose ha compiuto il fuggitivo tra i balconi del centro?. Cosa è successo esattamente durante lo scontro fisico con i Carabinieri?. Perché la sorveglianza sul sospettato non ha impedito la sua fuga?.? In Breve L'uomo guidava un'auto rubata a Taranto lo scorso 30 maggio.. Il 44enne era già sottoposto a misura di arresti domiciliari.. L'arresto è avvenuto dopo scontri fisici con la Sezione Radiomobile.. Le accuse includono ricettazione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.. Un inseguimento tra i tetti di Taranto termina con l’arresto di un 44enne dopo l’aggressione ai Carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, fuga tra i tetti e aggressione ai Carabinieri: arrestato 44enne

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REAGISCE AL CONTROLLO E AGGREDISCE I CARABINIERI, ARRESTATO | 31/12/2025

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