Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Taranto dopo aver tentato di sfuggire ai Carabinieri. La fuga, iniziata nel centro cittadino, ha portato a una corsa tra balconi e terrazze di vari edifici. L’uomo era ricercato per evasione, ricettazione e resistenza. L’inseguimento si è concluso con il suo fermo, avvenuto in una zona centrale della città.

Eseguito a Taranto un arresto per evasione, ricettazione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che resistenza e lesioni: un uomo di 44 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato fermato dopo una fuga tra le vie del centro cittadino, culminata con un inseguimento tra scale e terrazze di un condominio. L’arresto è stato eseguito dopo che il soggetto era stato sorpreso alla guida di un’auto rubata. L’inseguimento tra le strade del centro Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nella mattinata del 1° giugno 2026 quando i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno individuato un uomo di 44 anni, originario del capoluogo jonico, che si era allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 44enne evade a Taranto, fuga rocambolesca tra balconi e terrazze dei palazzi: l'epilogo dell'inseguimento

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