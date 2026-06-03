Nella mattinata del 1° giugno 2026, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni. L’uomo era stato visto in giro con un’auto rubata e, alla vista dei militari, è fuggito salendo sui tetti di alcuni edifici. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato e condotto in caserma. Non sono stati riportati dettagli sulle eventuali conseguenze legali o sul proseguimento delle indagini.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata del 1° giugno 2026, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 44enne tarantino, presunto responsabile dei reati di evasione, ricettazione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché resistenza e lesioni. L’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Durante i controlli sul territorio, i militari dell’Arma lo avrebbero individuato mentre percorreva le vie del centro cittadino alla guida di un’autovettura risultata rubata nel capoluogo jonico il precedente 30 maggio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, accusa: prima in giro con un’auto rubata, poi in fuga sui tetti. Arrestato 44enne Carabinieri

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