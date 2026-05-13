Gira in paese su un' auto appena rubata poi la fuga disperata dai carabinieri
Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Esine hanno individuato un’auto sospetta in via Vittorio Veneto a Piancogno. Poco dopo, hanno cercato di fermarla, ma il conducente ha accelerato e si è dato alla fuga. La vettura era risultata essere stata rubata poco prima. La corsa del veicolo è proseguita nel centro del paese, con il conducente che ha tentato di seminare le forze dell’ordine.
Era il pomeriggio di ieri, martedì 12 maggio, quando i carabinieri della Stazione di Esine, nel corso di un pattugliamento in via Vittorio Veneto a Piancogno, hanno notato un'auto che ha attirato la loro attenzione. Una rapida verifica in banca dati ha confermato i sospetti: il mezzo era stato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
FERMATI CON L'AUTO RUBATA, AGGREDISCONO I CARABINIERI, ARRESTATI DUE MAROCCHINI | 21/01/2026
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