Gira in paese su un' auto appena rubata poi la fuga disperata dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Esine hanno individuato un’auto sospetta in via Vittorio Veneto a Piancogno. Poco dopo, hanno cercato di fermarla, ma il conducente ha accelerato e si è dato alla fuga. La vettura era risultata essere stata rubata poco prima. La corsa del veicolo è proseguita nel centro del paese, con il conducente che ha tentato di seminare le forze dell’ordine.

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