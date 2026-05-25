Nella serata del 22 maggio 2026, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni accusato di stalking nei confronti dell’ex partner. L’uomo è stato sorpreso mentre seguiva e molestava la donna nei pressi della sua abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo le segnalazioni della vittima, che aveva già subito ripetuti comportamenti persecutori. L’arresto è stato convalidato nelle ore successive.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella serata del 22 maggio 2026, i Carabinieri della Stazione di Castellaneta hanno arrestato un 44enne residente nella provincia barese, presunto responsabile dei reati di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e atti persecutori. L’uomo, già destinatario di un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi all’ex compagna, una 48enne del posto, avrebbe continuato a perseguitarla seguendola nei suoi spostamenti quotidiani e presentandosi ripetutamente nei luoghi frequentati dalla donna, alimentando nella vittima un forte stato di ansia e paura per la propria incolumità.... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Castellaneta, accusa: stalker nei confronti dell’ex, arrestato 44enne Carabinieri

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