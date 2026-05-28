Sofia Raffaeli e Tara Dragas conquistano due finali agli Europei di ginnastica ritmica Nikolova al comando

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Varna, in Bulgaria, le ginnaste Sofia Raffaeli e Tara Dragas hanno raggiunto due finali nelle competizioni senior degli Europei di ginnastica ritmica 2026. Nikolova guida la classifica generale.

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A Varna (Bulgaria) è scoccata l’ora delle seniores nell’ambito degli Europei 2026 di ginnastica ritmica, impegnate nella prima parte delle qualificazioni che prevede il turno preliminare con cerchio e palla: le prime otto classificate hanno staccato il pass per le finali di specialità in programma domenica (prove non previste alle Olimpiadi), questi riscontri contribuiranno anche al concorso generale e determineranno le venti ammesse alla finale all-around di sabato (l’unico evento che si disputa ai Giochi). Sofia Raffaeli si è presentata all’appuntamento con grandi ambizioni, dopo essere salita sul podio in Coppa del Mondo e in European Cup nel corso di questa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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