Taormina auto su folla di ragazzi davanti a discoteca | tragedia sfiorata

Da lapresse.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra lunedì e martedì a Taormina, un’auto ha tentato di investire un gruppo di ragazzi coinvolti in una rissa davanti a una discoteca. L’incidente ha evitato conseguenze peggiori, ma avrebbe potuto causare una tragedia. La vettura si è avvicinata ai giovani senza colpirli, mentre alcuni presenti hanno cercato di bloccare il veicolo. Indagini in corso per accertare le responsabilità dell’accaduto.

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Tragedia sfiorata nella notte tra lunedì e martedì a Taormina, quando un’auto ha tentato di investire un gruppo di ragazzi coinvolti in una rissa fuori da una discoteca. È accaduto all’uscita della discoteca “Ipanema”, alle 3,15 della notte tra lunedì e martedì. Le immagini della vettura che tenta di falciare i ragazzi sono diventate virali e sono state postate sui social anche dal sindaco di Taormina Cateno De Luca: “Io non posso tollerare questo tentato omicidio – ha scritto – Mi hanno inviato questo video che ho già inviato al dirigente della polizia di Stato e della polizia municipale di Taormina. Chiederò l’immediata identificazione di coloro che sono stati ripresi nel video e il nome di quel pazzo che guidava la macchina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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