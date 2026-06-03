Un’auto ha investito un gruppo di giovani davanti a una discoteca a Taormina, causando un ferito. L’incidente è avvenuto mentre l’auto viaggiava a forte velocità. Il sindaco ha condiviso un video delle riprese effettuate dalle forze dell’ordine sui social. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente né sulle condizioni del ferito. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Un’auto si è lanciata a tutta velocità contro un gruppo di giovani all’esterno di una discoteca a Taormina, ferendone almeno uno. I fatti risalgono alla notte tra l’1 e il 2 giugno. Il sindaco Cateno De Luca ha pubblicato sui social il video dell’accaduto, definendo l’episodio un tentato omicidio. “Mi hanno inviato pochi minuti fa questo video – ha scritto il primo cittadino – che si riferisce all’uscita della discoteca Ipanema di Taormina verso le 3:15. Coloro che sanno e hanno assistito a questo tentato omicidio mi contattino”. Il primo cittadino ha annunciato di aver già trasmesso i filmati alle forze dell’ordine per identificare i presenti e il conducente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Taormina, auto a tutta velocità contro un gruppo di giovani davanti a una discoteca: un ferito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Auto a tutta velocità su gruppo di giovani fuori da una discoteca a Taormina. Il sindaco De Luca: “È tentato omicidio”Un’auto ha attraversato a forte velocità un gruppo di giovani davanti a una discoteca.

Leggi anche: «È tentato omicidio», l’auto contro i ragazzi fuori dalla discoteca. Follia dopo una rissa: la rabbia del sindaco di Taormina – Il video

Temi più discussi: Auto tenta di investire alcuni giovani dopo una rissa, video-choc da Taormina; Follia a Taormina: prima la rissa, poi l’auto sulla folla. De Luca: È tentato omicidio; Auto tenta di investire giovani dopo una rissa, video-choc da Taormina. De Luca: Non tollerabile, è tentato omicidio; Taormina, prima la rissa in discoteca poi prende l'auto e tenta di investire i ragazzi coinvolti.

Un auto punta dei giovani davanti ad una discoteca a Taormina, il sindaco: 'E' tentato omicidio'Un'auto scura va via, poi cambia direzione e torna rapidamente a tutta velocità puntando dei giovani che erano fuori da una discoteca di Taormina, riuscendo a ferirne almeno uno. E' il video postato ... ansa.it

Lite all’uscita della discoteca a Taormina, auto travolge i ragazzi. Il sindaco posta il video: Tentato omicidioIl sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha postato il video di un'auto che si lancia sulla folla davanti all'uscita di una discoteca del posto ... fanpage.it