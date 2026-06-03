Durante la notte a Taormina, un'auto ha investito un gruppo di giovani. Il sindaco ha condannato l'episodio definendolo gravissimo e ha sottolineato il problema del disagio giovanile. Le immagini dell'incidente sono state diffuse nelle ultime ore, generando preoccupazione tra la popolazione. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle circostanze dell'incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La dura presa di posizione del sindaco. Le immagini diffuse nelle ultime ore e relative a quanto accaduto durante la notte a Taormina hanno suscitato forte preoccupazione. A intervenire pubblicamente è stato il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che ha espresso tutto il proprio sconcerto per un episodio che, secondo il primo cittadino, avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. “Le immagini sono inquietanti e non possono lasciare indifferenti”, ha dichiarato De Luca, sottolineando come quanto accaduto rappresenti un fatto di estrema gravità. Il riferimento è all’episodio verificatosi all’esterno di un locale della città, dove un’automobile avrebbe tentato di investire alcuni giovani presenti in strada. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Taormina, auto contro un gruppo di giovani: De Luca denuncia un episodio gravissimo e richiama l’attenzione sul disagio giovanile

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Taormina, paura nella notte: auto lanciata contro la folla

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