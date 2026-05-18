La stanchezza cronica spesso si manifesta come un segnale che qualcosa nel nostro stato emotivo o mentale non funziona correttamente. Non si tratta solo di stanchezza fisica, ma di un senso di svuotamento che persiste anche dopo il riposo o le pause. Questa fatica, che non si allevia con il sonno o le vacanze, può influenzare la qualità della vita e richiede attenzione. È importante riconoscere i segnali che il corpo e la mente inviano, per capire cosa si sta trasmettendo e come rispondere.

C ome capire che la stanchezza cronica è un segnale dell’anima. C’è una fatica che il sonno non scioglie, che le vacanze non curano, che nemmeno il tempo sembra alleggerire. Ti svegli già stanca. Non di ciò che fai, ma di ciò che sei costretta a essere. La chiamiamo “stanchezza cronica”, ma spesso è un linguaggio più sottile: è l’anima che parla quando non trova più altri modi. Il primo segnale è che il riposo non rigenera. Dormi, ti fermi, rallenti. eppure qualcosa resta opaco, come se la tua energia fosse dispersa altrove. È la differenza tra essere stanchi e sentirsi svuotati. Leggi anche › L’Agorà di Selene Calloni Williams: «L’Ikigai è il segreto giapponese per alzarsi ogni mattina felici» L’anima chiede verità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Bbisogna porsi una domanda profonda: a cosa sto dicendo sì che mi svuota?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rispondo a domande scomode con il mio EX!

Sullo stesso argomento

Jannik Sinner: “Sto cercando il giusto bilanciamento nei punti importanti e c’è una cosa che non mi piace…”Jannik Sinner ha staccato il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Indian Wells.

Alfredo Altomonte e l'importanza di riprendere il controllo del proprio tempo: «Chiedetevi: “E se domani non ci fossi più, che cosa avrei voluto fare e non sto facendo”? È una domanda scomoda, ma potentissima»Perché ha sentito il bisogno di affrontare proprio questo tema? «Perché in tutti gli ambiti in cui lavoro - dalla salute mentale allo sport...

Porsi una domanda: SuperMamdani sarà davvero super?La fama di Zohran Mamdani ormai ha attraversato l’oceano e non cessa di espandersi in Italia e anche in Francia: vale a dire, ovunque il mondo progressista ha bisogno di un ricostituente. Nessuno o ... huffingtonpost.it