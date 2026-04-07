Calhanoglu c’è | Mi sento bene mi vengono le giocate | ora è un’altra cosa

Hakan Calhanoglu si dice in buona forma e afferma di sentirsi bene, aggiungendo che ora riesce a mettere in atto le sue giocate. Il centrocampista turco si conferma un elemento importante per l’Inter, dimostrando di essere in grado di contribuire con azioni e movimenti in campo. La sua presenza si fa sentire, e le sue parole suggeriscono un miglioramento nelle sue prestazioni rispetto alle occasioni precedenti.

Hakan Calhanoglu si conferma il vero motore dell’ Inter. Il centrocampista turco non ha solo offerto una prestazione di altissimo livello contro la Roma sotto il profilo tattico, ma ha anche firmato una rete d’autore che ha spezzato l’equilibrio del match, riportando l’inerzia della sfida dalla parte dei nerazzurri guidati da Chivu dopo il pareggio giallorosso. L’impatto psicologico del suo gol è stato evidente, fungendo da scintilla per l’intera squadra in un momento di potenziale difficoltà. Intervistato dai microfoni di Sport Mediaset, il numero 20 ha sottolineato l’importanza del tempismo della sua marcatura: “ Il 2-1 nel primo tempo ci ha dato entusiasmo, ma abbiamo fatto vedere che non bastava. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Boga a Sky: «Spalletti mi parla sempre in allenamento e la squadra mi sta aiutando molto. Mi sento bene e voglio dare il massimo»Alisson Juve, si complica la trattativa per il portiere? Il Liverpool ha preso una decisione importante.

Fullkrug: “Felice della fiducia che mi ha dato il Milan. Mi sento bene, mi godo il momento”Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan proveniente in prestito dal West Ham, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset.

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Calhanoglu calcia come Pirlo Il turco contro la Roma ha segnato il quinto goal da fuori area in questa stagione. Ai tempi del Bayer Leverkusen è arrivato a sette. E così dopo la partita Calhanoglu ha risposto alla domanda sul paragone con Pirlo, altro speciali - facebook.com facebook

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