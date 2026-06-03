Tangenziale sud tratto chiuso nel fine settimana a causa di lavori
Il tratto della tangenziale sud di Verona sarà chiuso nel fine settimana per lavori di rifacimento della pavimentazione. La chiusura riguarda la sezione tra l’uscita n. e un punto non specificato. La chiusura temporanea è prevista per consentire i lavori e si svolgerà durante il fine settimana. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali alternative di percorso o orari precisi di riapertura.
Lavori in arrivo sulla tangenziale sud di Verona nel fine settimana. È in programma un'attività di rifacimento della pavimentazione, che porterà alla chiusura del tratto tra l’uscita n. 2 “San Martino B.A.” e l’uscita n. 3 “SS 434 Rovigo”, dalle ore 20 di venerdì 5 alle ore 16 di domenica 7. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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