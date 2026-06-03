Tangenziale sud tratto chiuso nel fine settimana a causa di lavori

Notizia in breve

Il tratto della tangenziale sud di Verona sarà chiuso nel fine settimana per lavori di rifacimento della pavimentazione. La chiusura riguarda la sezione tra l’uscita n. e un punto non specificato. La chiusura temporanea è prevista per consentire i lavori e si svolgerà durante il fine settimana. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali alternative di percorso o orari precisi di riapertura.