Lavori in A4 e sulle strade della provincia Chiuso nel weekend un tratto della tangenziale sud

La prossima settimana, alcune strade della provincia, tra cui l’autostrada e la tangenziale sud, saranno interessate da lavori di manutenzione e interventi di riparazione. In particolare, un tratto della tangenziale sud resterà chiuso durante il weekend. Gli interventi riguardano anche alcuni tratti dell’autostrada e altre arterie principali, con modifiche temporanee alla viabilità previste lungo le strade coinvolte.

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