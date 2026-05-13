Dal 15 al 18 maggio, la tangenziale Einaudi, nota anche come Complanarina, sarà chiusa nel tratto in direzione Bologna. La chiusura riguarda un segmento specifico della strada e si svolgerà durante il fine settimana. Sono previsti lavori di manutenzione o interventi tecnici che rendono necessario interrompere temporaneamente il traffico in quella zona. Le autorità hanno comunicato le date precise e le modalità di deviazione per i veicoli coinvolti.

Dal 15 al 18 maggio verrà chiusa la tangenziale Einaudi (Complanare) in direzione Bologna nel tratto da via Giardini alla Nuova Estense, la viabilità sarà regolata a traffico alternato e sarà chiuso l’innesto della strada provinciale numero 17 di Castelnuovo Rangone sulla rotatoria della Nuova Estense. L’intervento con limitazioni della circolazione anticipa quello previsto a fine giugno che comporterà la chiusura della Statale 12, Nuova Estense, dal 27 giugno a fine luglio, con relative deviazioni. A partire da lunedì 18 maggio, inoltre, lungo la tangenziale nord Giosuè Carducci (strada statale 724) Anas avvierà i lavori di installazione delle nuove barriere fonoassorbenti e, per garantire sia la sicurezza degli utenti che delle maestranze, per tre settimane, in direzione Bologna sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo n.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Complanarina, via ai lavori. Tangenziale Einaudi: nel weekend tratto chiuso

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