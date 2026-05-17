Scontro tra tre veicoli sulla Statale | sul posto la polizia municipale e il 118 | FOTO

Un incidente tra tre veicoli si è verificato ieri sulla strada statale 7 bis, vicino al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Sul luogo sono intervenuti la polizia municipale e il personale del 118. Non sono ancora state fornite dettagli sulle cause o sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre i soccorsi e le operazioni di rilievo sono proseguite.

Un violento incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri (16 maggio) sulla strada statale 7 bis, in prossimità del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Coinvolte tre vetture: una Fiat Panda vecchio modello, un Fiat Doblò e una Mercedes. Sul posto sono intervenuti gli agenti del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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