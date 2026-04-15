A Caldarola, sulla statale 77 var, si è verificato un grave incidente stradale nel pomeriggio. Un'auto si è ribaltata, provocando la morte di un uomo di 89 anni. La carreggiata in direzione mare è stata chiusa temporaneamente per i soccorsi. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17 per gestire la situazione.

CALDAROLA - Pauroso incidente stradale a Caldarola, morto un 89enne. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17.30 circa lungo la SS77 var, nei pressi dell’uscita di Caccamo, direzione mare, per uno schianto che ha coinvolto un’autovettura rimasta ribaltata sulla sede stradale. Due persone coinvolte All’interno del veicolo si trovavano due persone, che sono state estratte dalla squadra dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale del 118. Per uno dei due occupanti è stato dichiarato il decesso. La carreggiata in direzione mare è stata chiusa al traffico. Sul posto presenti i Carabinieri di Tolentino. Da chiarire l'esatta dinamica e le cause dello schianto.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Caldarola, pauroso incidente stradale sulla statale 77 var: l'auto si ribalta, morto un uomo. Chiusa la carreggiata in direzione mare

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