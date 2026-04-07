Alla biblioteca Oriani una conferenza di Michele Finelli su Mazzini e Cattaneo

Venerdì 10 aprile alle 17.30 si svolgerà presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani” una conferenza condotta da Michele Finelli, presidente dell’Associazione Mazziniana Italiana. Il relatore discuterà il rapporto tra Mazzini e Cattaneo, analizzando il passaggio dalla concezione di nazione letteraria a quella repubblicana. L'incontro si inserisce nel programma culturale della biblioteca dedicato alla storia del pensiero politico italiano.

Si terrà venerdì 10 aprile, ore 17.30, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani”, una conferenza di Michele Finelli, Presidente nazionale dell’Associazione Mazziniana Italiana, sul tema Mazzini e Cattaneo: dalla nazione letteraria a quella repubblicana. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Casa di Oriani in collaborazione con Fondazione Ravenna Risorgimento e Associazione Mazziniana Italiana Sezione “Sauro Camprini” – Ravenna, rientra in un ciclo di incontri sul tema «In nome del dovere e del diritto». Incontri per ripartire da Giuseppe Mazzini. La conferenza, introdotta dal presidente dell’AMI... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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