A Picta Romagna una conferenza su Monet con lo storico dell' arte Michele Govoni

Mercoledì 8 aprile alle 17, nello spazio di Picta Romagna, si terrà una conferenza dedicata a Monet, con lo storico dell’arte Michele Govoni. Govoni, anche curatore di Picta, parlerà del tema “L’invenzione dell’istante”. L’incontro si svolgerà in presenza e sarà aperto al pubblico interessato all’opera del pittore impressionista e alla sua capacità di catturare momenti fugaci.

Mercoledì 8 aprile alle 17 lo storico dell’arte Michele Govoni, curatore di Picta, terrà unaconferenza sul tema ‘L’invenzione dell’istante. Monet e la nascita dello sguardo contemporaneo’.A introdurre il relatore sarà il maestro Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico di PictaRomagna. Previsto l’intervento del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi.“Il 5 dicembre 1926 moriva a Giverny Claude Monet – spiega Govoni -. Cento anni dopo, la suaeredità non appartiene soltanto alla storia dell'arte: appartiene al modo in cui tutti noi guardiamo il mondo”. Da questa consapevolezza nasce la conferenza, “non un... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Picta, l’arte contemporanea invade ForlimpopoliL’arte contemporanea invade Forlimpopoli e trasforma la città in un percorso diffuso tra storia, creatività e memoria. Dopo le tappe di Terra del Sole e Faenza, la rassegna europea Picta Romagna ... ilrestodelcarlino.it

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