Taekwondo torna a Roma il World Grand Prix dal 4 al 7 giugno al Foro Italico
Dal 4 al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, si svolgerà il World Grand Prix di taekwondo. La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo, che si sfideranno nelle varie categorie di peso. L’evento rappresenta una tappa importante nel percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles del 2028, e vedrà la presenza di numerosi atleti di rilievo internazionale.
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