World Taekwondo Grand Prix a Roma dal 4 al 7 giugno | il Foro Italico ospita l’élite mondiale

Dal 4 al 7 giugno, il Foro Italico di Roma ospiterà il World Taekwondo Grand Prix, con la partecipazione delle migliori atlete e atleti provenienti da tutto il mondo. Per la prima volta, si svolgeranno contemporaneamente il Grand Prix Olimpico e il Para Taekwondo Grand Prix. L’evento prevede anche il Torneo Kim e Liù, il Virtual Taekwondo Roma Open e i Campionati Italiani Senior.

Per la prima volta insieme, Grand Prix Olimpico e Para Taekwondo Grand Prix al Foro Italico. In programma anche il Torneo Kim e Liù, il Virtual Taekwondo Roma Open e i Campionati Italiani Senior. L’evento celebra i 60 anni del taekwondo in Italia. Roma si prepara ad accogliere l’élite mondiale del taekwondo. Dal 4 al 7 giugno 2026, il Foro Italico sarà il palcoscenico del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA), presieduta da Angelo Cito. Per la prima volta nella storia della manifestazione romana, il Grand Prix Olimpico sarà affiancato dal World Para Taekwondo Grand Prix, rendendo l’evento ancora più ricco e inclusivo.🔗 Leggi su Sportface.it

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