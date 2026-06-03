Taekwondo Onorato | Grand Prix arricchisce la città

Notizia in breve

Il Taekwondo Grand Prix è tornato a Roma dopo tre anni, attirando migliaia di atleti di varie età, dai bambini ai campioni olimpici. L’evento prevede la partecipazione di numerosi atleti e si svolgerà nella città, portando un considerevole afflusso di persone. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diversi club e federazioni. La presenza internazionale e l’ampia partecipazione caratterizzano questa edizione, che si svolge in diverse strutture della capitale.