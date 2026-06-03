Taekwondo Onorato | Grand Prix arricchisce la città
Il Taekwondo Grand Prix è tornato a Roma dopo tre anni, attirando migliaia di atleti di varie età, dai bambini ai campioni olimpici. L’evento prevede la partecipazione di numerosi atleti e si svolgerà nella città, portando un considerevole afflusso di persone. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diversi club e federazioni. La presenza internazionale e l’ampia partecipazione caratterizzano questa edizione, che si svolge in diverse strutture della capitale.
(Adnkronos) – “Siamo felicissimi che il Taekwondo Grand Prix sia tornato a Roma dopo tre anni. Migliaia di atleti, dai bambini ai grandi campioni olimpici, animeranno questo appuntamento che porterà tantissime persone a Roma. Un altro grande evento che arricchisce la nostra città anche in termini turistici”. Così Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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