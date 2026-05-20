Roma capitale del taekwondo | in città arriva il Grand Prix
A Roma, dal 4 al 7 giugno, si svolgerà la tappa romana del Grand Prix Series 2026 di taekwondo, un evento che fa parte del circuito mondiale organizzato da World Taekwondo. La competizione si tiene nella capitale e assegna punti per il ranking olimpico in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L'evento coinvolge atleti di diverse nazionalità che si sfideranno in diverse categorie di peso e discipline del taekwondo.
Roma, dal 4 al 7 giugno, accoglierà il taekwondo con la tappa romana del Grand Prix Series 2026, il circuito mondiale organizzato da World Taekwondo che assegna punti validi per il ranking olimpico nel percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La quinta edizione dell’appuntamento romano. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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