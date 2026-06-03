Il Foro Italico ospiterà il World Taekwondo Roma Grand Prix, un evento di livello internazionale. La struttura romana accoglierà anche il BNL Italy Major Premier Padel e il Golden Gala, tutti nello stesso periodo. Questi eventi rappresentano manifestazioni di alto livello nel panorama sportivo mondiale, coinvolgendo atleti e pubblico internazionale. La scelta del sito sottolinea la sua capacità di ospitare competizioni di rilievo in diverse discipline sportive.

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - “Il Foro Italico si conferma sempre più come una straordinaria cittadella dello sport internazionale, capace di ospitare nello stesso momento eventi di altissimo livello come il World Taekwondo Roma Grand Prix, il Bnl Italy Major Premier Padel e il Golden Gala”. Così Diego Nepi, amministratore delegato di Sport e Salute, in occasione della conferenza stampa di presentazione del World Taekwondo Grand Prix al via da domani al Foro Italico. “È la dimostrazione di una visione vincente - sottolinea ancora Nepi - fondata su impianti polifunzionali e adattabili a discipline diverse, che consentono di ampliare l'offerta sportiva e di generare importanti ricadute per il turismo e l'economia del territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Taekwondo, Nepi: "Grand Prix appuntamento prestigioso, al Foro Italico il mondo si unisce"

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