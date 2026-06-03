World Taekwondo Grand Prix | al Foro Italico le sfide tra i migliori al mondo con visione sui Giochi

Dal 4 al 7 giugno al Foro Italico si svolge il World Taekwondo Grand Prix, con gare tra i migliori al mondo. L’evento assegna punti utili per la qualificazione ai Giochi di Los Angeles 2028. La competizione inizia con il debutto del Para Taekwondo, segnando un’edizione più inclusiva e innovativa. La manifestazione si svolge in un clima di grande attenzione verso le discipline olimpiche e paralimpiche.

Roma torna capitale mondiale del taekwondo e diventa un crocevia della corsa olimpica verso Los Angeles 2028. Dal 4 al 7 giugno la Grand Prix Arena del Foro Italico ospiterà il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, prima tappa stagionale del circuito mondiale che riporta nella Capitale i migliori atleti internazionali e i grandi campioni azzurri. L’evento è stato presentato oggi nel Museo dell’Ara Pacis, alla presenza dei vertici della Federazione Italiana Taekwondo, della World Taekwondo e dei rappresentanti delle principali istituzioni sportive nazionali e di Roma. Un evento sempre più inclusivo, aperto al pubblico e che guarda al... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Bangkok 2025 World Taekwondo Grand Prix Challenge

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