Taekwondo Cito | Grand Prix? Azzurri non avranno vita facile primo torneo per qualificazioni olimpiche
Il primo torneo di qualificazione olimpica di taekwondo si svolgerà durante il Grand Prix, con la partecipazione di tutti gli ultimi campioni olimpici. Un atleta ha dichiarato che la competizione non sarà semplice e che si aspetta sfide impegnative. La presenza di atleti di alto livello rende il torneo particolarmente competitivo. La manifestazione rappresenta un momento cruciale per le qualificazioni ai Giochi Olimpici.
Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Il Grand Prix non sarà facile, ho sempre rispetto per gli avversari e saranno presenti tutti gli ultimi campioni olimpici. I nostri atleti non avranno vita facile”. Sono le parole di Angelo Cito, presidente della Fita, a margine della presentazione del Grand Prix di taekwondo al via domani a Roma. “Abbiamo delle carte da giocare, ma non è facile portare a casa la medaglia d'oro, ma guardiamo un incontro alla volta. Ogni sfida è una finale, possiamo sintetizzare così”, ha aggiunto Cito che ha poi concluso: “Sarà il primo torneo valevole per le qualificazioni olimpiche. È una gara molto complicata, gli atleti non perderanno occasioni per accaparrarsi dei punti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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