Taekwondo Abodi | Grand Prix esprime eccellenza
Il presidente della federazione di taekwondo ha dichiarato che il Grand Prix, alla sua quinta edizione, rappresenta un esempio di eccellenza nel settore. Ha inoltre ricordato che la federazione compie sessant'anni e che l’evento offre molto più di una semplice competizione, includendo numerosi contenuti. La manifestazione si svolge quest'anno per la quinta volta.
Roma, 3 giu. (Adnkronos) - “Sessant'anni di federazione, quinta edizione del Grand Prix, ma anche tanti contenuti che vanno al di là dell'eccellenza che questa manifestazione riuscirà a esprimere. La Federazione Italiana Taekwondo ci sorprende ogni anno per la capacità di migliorare, di crescere e di dare sempre quell'elemento in più che rende l'evento quasi nuovo e sempre attuale”. Lo ha detto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo oggi alla conferenza stampa di presentazione del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo (Wt) e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (Fita), in programma dal 4 al 7 giugno 2026 al Foro Italico di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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