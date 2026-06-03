Il presidente della federazione di taekwondo ha dichiarato che il Grand Prix, alla sua quinta edizione, rappresenta un esempio di eccellenza nel settore. Ha inoltre ricordato che la federazione compie sessant'anni e che l’evento offre molto più di una semplice competizione, includendo numerosi contenuti. La manifestazione si svolge quest'anno per la quinta volta.

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - “Sessant'anni di federazione, quinta edizione del Grand Prix, ma anche tanti contenuti che vanno al di là dell'eccellenza che questa manifestazione riuscirà a esprimere. La Federazione Italiana Taekwondo ci sorprende ogni anno per la capacità di migliorare, di crescere e di dare sempre quell'elemento in più che rende l'evento quasi nuovo e sempre attuale”. Lo ha detto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo oggi alla conferenza stampa di presentazione del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo (Wt) e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (Fita), in programma dal 4 al 7 giugno 2026 al Foro Italico di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Taekwondo, Abodi: "Grand Prix esprime eccellenza"

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