Un ex portiere della Juventus ha commentato che la cessione di Szczesny dalla squadra è stato un errore grave. Non sono state fornite ulteriori motivazioni o dettagli sul motivo di questa valutazione. La dichiarazione si concentra esclusivamente sulla decisione di mercato presa in passato dalla società. Nessuna altra informazione o reazione è stata riportata in merito alla situazione attuale della squadra o alle possibili conseguenze di questa scelta.

Kolo Muani prima scelta per il dopo Vlahovic: incontro a Budapest. Qual è l’ostacolo Vlahovic dentro o fuori, oggi il giorno della firma o dell’addio: appuntamento alla Continassa. Cosa filtra La Juve resta interessata a Meret: il portiere può arrivare con lo ‘sconto’. La valutazione del Napoli Grelaud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Juventus Next Gen e Primavera scelgono la continuità: confermati Brambilla e Padoin in panchina per la prossima stagione Juventus Women, doppio ribaltone: Canzi e Bruzzano out, Mazzetta in stand by. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tacconi: «Juve, aver ceduto Szczesny è stato un errore gravissimo»

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Momen Lucu Wojciech Szczesny Di Hari Pertandingan.

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