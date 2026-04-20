Durante un'intervista negli studi di Sky Sport, l'ex portiere ha elogiato la solidità della Juventus e ha raccontato che da un certo momento in poi la squadra non ha più commesso errori. Ha inoltre condiviso un aneddoto riguardante la formazione allenata da Luciano Spalletti, sottolineando alcuni aspetti legati alla performance della squadra. Le sue parole hanno messo in luce alcuni dettagli sulla fase che ha seguito.

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© Juventusnews24.com - Marchegiani esalta la forza della Juve e svela: «Da quel momento in poi non c’è stato un mezzo errore»

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