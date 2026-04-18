Secondo Fabrizio Romano, dalla Spagna si riferisce che si è creato malumore per la perdita di Modric a parametro zero. Fonti spagnole indicano che la scelta di non chiedere un compenso per il trasferimento ha suscitato discussioni tra i club. La decisione di non negoziare un pagamento ha attratto critiche e sollevato interrogativi sulla gestione delle operazioni di mercato. Le reazioni si concentrano sulla valutazione di questa mossa da parte delle società coinvolte.

Uno dei pilastri della stagione 20252026 del Milan è stato senza dubbio Luka Modric (e anche il rinnovo si sta avvicinando). Il croato, arrivato a parametro zero dal Real Madrid la scorsa estate, si è subito preso le chiavi del centrocampo, garantendo qualità e quantità alla squadra anche nei momenti più difficili. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, dalla Spagna starebbero rimpiangendo la cessione di Modric, complice anche la splendida annata che il classe 1985 sta disputando in maglia rossonera. Di seguito, le parole dell'esperto di calciomercato nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. "In termini di leadership molti da Madrid dicono che aver perso Luka Modric la scorsa stagione, a parametro zero, sia stato un errore.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Romano: “Da Madrid dicono che aver perso Modric a parametro zero sia stato un errore”

Arda Güler Real Madrid’de Kalacak M | Bakan Perez Soyunma Odasn Bast, Kovulacaklar Söyledi

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