Tacconi | Io più pazzo del Dibu Martinez Che errore con Szczesny Gigio ha carenze voto Carnesecchi
Il portiere ex Juventus ha commentato le recenti scelte di mercato, sottolineando che ci vuole un estremo difensore con personalità, carattere e serenità. Ha citato un grave errore con Szczesny e ha parlato delle carenze di un altro portiere, assegnando un voto a Carnesecchi. Inoltre, ha scherzato sulla propria pazzia, paragonandosi a un famoso portiere internazionale.
“Il portiere della Juventus non è un mestiere per tutti. É un ruolo dove servono personalità, carattere e serenità”. Stefano Tacconi ha vissuto nove stagioni (1983-1992) e 377 partite tra i pali bianconeri vincendo tutto in Italia (2 scudetti e una Coppa Italia), in Europa (Coppa delle Coppe, Coppa Uefa, Coppa dei Campioni, Supercoppa europea) e nel mondo: l’Intercontinentale. “Io all’inizio avevo la pressione dell’eredità di un monumento come Dino Zoff - racconta l’ex portiere - e dovevo inventarmi qualcosa per superarla. Così ho iniziato a mandare tutti a quel paese. Compresi i campioni del mondo: volevo far capire che ero un tipo tosto. Sono stato anche fortunato: il rigore parato alla prima giornata mi ha trasmesso subito gran fiducia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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