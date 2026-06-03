Il portiere ex Juventus ha commentato le recenti scelte di mercato, sottolineando che ci vuole un estremo difensore con personalità, carattere e serenità. Ha citato un grave errore con Szczesny e ha parlato delle carenze di un altro portiere, assegnando un voto a Carnesecchi. Inoltre, ha scherzato sulla propria pazzia, paragonandosi a un famoso portiere internazionale.

“Il portiere della Juventus non è un mestiere per tutti. É un ruolo dove servono personalità, carattere e serenità”. Stefano Tacconi ha vissuto nove stagioni (1983-1992) e 377 partite tra i pali bianconeri vincendo tutto in Italia (2 scudetti e una Coppa Italia), in Europa (Coppa delle Coppe, Coppa Uefa, Coppa dei Campioni, Supercoppa europea) e nel mondo: l’Intercontinentale. “Io all’inizio avevo la pressione dell’eredità di un monumento come Dino Zoff - racconta l’ex portiere - e dovevo inventarmi qualcosa per superarla. Così ho iniziato a mandare tutti a quel paese. Compresi i campioni del mondo: volevo far capire che ero un tipo tosto. Sono stato anche fortunato: il rigore parato alla prima giornata mi ha trasmesso subito gran fiducia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tacconi: "Io più pazzo del Dibu Martinez. Che errore con Szczesny. Gigio ha carenze, voto Carnesecchi"

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