Dibu Martinez ha giocato la finale di Europa League con un dito rotto | È successo nel riscaldamento
Dibu Martinez ha partecipato alla finale di Europa League con un dito rotto, come ha spiegato lui stesso dopo aver vinto con l’Aston Villa. Ha riferito che durante il riscaldamento si era fatto male e che, ogni volta che interveniva sui palloni, il dito si piegava nella direzione opposta. Nonostante il dolore, ha deciso di scendere in campo, senza ulteriori dettagli sulle cure ricevute prima della partita. La sua prestazione ha attirato l’attenzione in un match deciso dagli episodi finali.
Dibu Martinez ha giocato la finale di Europa League con un dito rotto. A rivelarlo è stato lo stesso portiere dopo il successo del suo Aston Villa: "Ogni volta che bloccavo il pallone, il dito si piegava nella direzione opposta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bologna-Aston Villa: gol e highlights | Europa League
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Il Dibu Martinez ha vinto la settima finale su sette...con un dito rotto! Mi sono rotto un dito durante il riscaldamento, ma nella mia vita ogni cosa negativa ha sempre portato qualcosa di buono. Ho sempre affrontato situazioni difficili e continuerò a farlo ha racco facebook
Dibu Martínez non ha perso nessuna delle finali che ha giocato nella sua carriera professionale reddit
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