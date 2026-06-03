Stefano Tacconi ha criticato il rendimento di Donnarumma, sottolineando che il portiere mostra carenze in alcuni fondamentali e commette errori infantili. L’ex portiere della Juventus è intervenuto in un’intervista, evidenziando le difficoltà del numero uno in alcune situazioni di gioco. Non sono stati forniti dettagli specifici sui particolare errori, ma la critica si concentra sulla percezione di mancanza di sicurezza nelle sue prestazioni.

L’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione legata ai bianconeri in merito al suo ruolo. Se da un lato ha difeso Di Gregorio non scaricandogli tutte le colpe della mancata qualificazione alla Champions, dall’altro ha bocciato un eventuale arrivo di Gigio Donnarumma alla Juventus in futuro, preferendogli altri portieri. Tacconi boccia Donnarumma. Tacconi ha inizialmente parlato dell’addio di Szczesny, che aveva deciso di ritirarsi dal calcio giocato; l’estremo difensore polacco, però, si è convinto a firmare un contratto annuale lo scorso anno col Barcellona, rinnovato poi in questa stagione: “ Non avrei ceduto Szczesny, un gravissimo errore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tacconi: “Donnarumma è carente in alcuni fondamentali e commette errori infantili”

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