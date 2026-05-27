Settimana della Salute | Oltre mille screening Alcuni fondamentali
Durante la settimana della Salute sono stati effettuati oltre mille screening, molti dei quali ritenuti fondamentali. Diverse persone hanno potuto ricevere diagnosi precoci grazie all’iniziativa, che ha permesso di individuare problemi di salute in fase iniziale. La campagna ha coinvolto un ampio pubblico, offrendo accesso a controlli che altrimenti sarebbero stati ritardati o trascurati. La presenza di strutture mobili ha facilitato il raggiungimento di zone periferiche e meno servite.
"Se non ci fosse stata questa occasione molte persone avrebbero tardato una diagnosi precoce". Questo è l’aspetto più significativo emerso durante la presentazione del bilancio consuntivo della "Settimana della salute" che ha fatto registrare oltre mille screening ottenuti grazie all’impegno dei volontari delle tante associazioni scese in campo. Andando nel dettaglio con i numeri, la Croce Rossa Italiana ha effettuato 610 prestazioni, tra cui 235 stick glicemici, 132 ecodoppler carotidei, 79 test hcv, 30 visite urologiche, 55 visite neurologiche. Grandi numeri anche per la Misericordia di Grosseto con circa 560 screening e visite effettuati... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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