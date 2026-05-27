Settimana della Salute | Oltre mille screening Alcuni fondamentali

Notizia in breve

Durante la settimana della Salute sono stati effettuati oltre mille screening, molti dei quali ritenuti fondamentali. Diverse persone hanno potuto ricevere diagnosi precoci grazie all’iniziativa, che ha permesso di individuare problemi di salute in fase iniziale. La campagna ha coinvolto un ampio pubblico, offrendo accesso a controlli che altrimenti sarebbero stati ritardati o trascurati. La presenza di strutture mobili ha facilitato il raggiungimento di zone periferiche e meno servite.