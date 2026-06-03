Svilar, portiere originario del Belgio, non ha partecipato ai Mondiali. Nel 2021 ha disputato una sola partita amichevole con la nazionale serba. Questa presenza ha impedito il suo eventuale tesseramento con il Belgio per il torneo. Attualmente, attende ancora una deroga per poter giocare con il suo paese di origine. La questione riguarda il regolamento sulle presenze internazionali e le possibilità di cambio di nazionalità sportiva.

Il miglior portiere del campionato è rimasto senza Mondiale. E non per demeriti professionali o litigi con il Ct. Sta di fatto che Mile Svilar, fresco vincitore per la seconda volta di fila del premio come miglior estremo difensore della Serie A, sarà costretto a guardare la competizione, che inizierà l'11 giugno in America, da qualche località di vacanza o dal divano di casa. Un paradosso che ha però una spiegazione e che i legali di Svilar sperano di risolvere nei prossimi mesi. Il portiere della Roma è nato e cresciuto in Belgio da genitori serbi. Qui ha attraversato tutte le categorie di età, dall'U15 all’U21. E fin qui nulla di anomalo rispetto ad altri calciatori dalla doppia cittadinanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Svilar, un campione senza Mondiale: aspetta ancora una deroga per giocare col suo Belgio

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