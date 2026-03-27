Il caso Svilar non può essere convocato in nazionale per una controversia tra Belgio e Serbia

Il portiere è stato escluso dalle convocazioni delle nazionali belghe e serbe a causa di una disputa legale tra le due federazioni. La controversia riguarda il suo passaggio da una rappresentativa all'altra, impedendogli di indossare entrambe le maglie. Attualmente, non ci sono convocazioni ufficiali né per il Belgio né per la Serbia, e il giocatore potrebbe ora affrontare un procedimento legale per risolvere la questione.

Svilar rischia di finire in tribunale per poter giocare con il Belgio: non viene convocato da nessuna nazionale dopo il caso aperto con la Serbia che non gli permette di cambiare federazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Numero 1 senza nazionale: il caso SvilarCome da prassi, negli ultimi giorni i migliori calciatori della Roma hanno lasciato Trigoria per recarsi ai ritiri delle rispettive nazionali. Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, il caso Lukaku: convocato dal Belgio ma ai margini con Conte” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il caso Svilar non può essere convocato... Temi più discussi: Il caso Svilar rischia di arrivare in tribunale: cosa sta succedendo al portiere della Roma; ‘RADIO PENSIERI’, BALZANI: Se dovessi vendere Svilar o Koné andrei sul primo; Roma-Bologna, le pagelle: Rowe 7,5, veleno puro. El Shaarawy, ingenuità colossale: 5; Lecce, Di Francesco non molla: È mancata fortuna, occasioni non sfruttate, poca lucidità nel possesso. Il caso Svilar, non può essere convocato in nazionale per una controversia tra Belgio e SerbiaSvilar rischia di finire in tribunale per poter giocare con il Belgio: non viene convocato da nessuna nazionale dopo il caso aperto con la Serbia che non ... fanpage.it Il caso Svilar rischia di arrivare in tribunale: cosa sta succedendo al portiere della RomaPersino giardinieri e inservienti si stupiscono nel vederlo ancora qua. «Mile, ma come fai a non perdere la pazienza?». Dopotutto, il sangue freddo è la virtù dei numeri uno. Ma a Trigoria la storia s ... msn.com Svilar sfida il blocco della FIFA per giocare con il Belgio. I dettagli sotto https://www.romanews.eu/caso-svilar-regolamento-fifa-nazionale-belgio/ #ASRoma #Romanewseu - facebook.com facebook Il caso #Svilar rischia di arrivare in tribunale: cosa sta succedendo al portiere della #Roma x.com