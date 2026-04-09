Un calciatore svedese ha commentato la sua esperienza internazionale, ricordando come in passato l’Italia abbia avuto occasione di partecipare ai Mondiali con Zaniolo. Ha anche parlato delle difficoltà di giocare con il diabete, sottolineando le sfide personali legate alla condizione. Inoltre, ha condiviso emozioni legate al ruolo di capitano dell’Udinese e ai progetti di diventare padre dopo la partecipazione ai Mondiali.

"Chissà se Zlatan mi riconoscerà". Ibrahimovic e Jesper Karlstrom, centrocampista svedese e capitano dell’Udinese hanno condiviso un raduno in nazionale. "Senza giocare insieme. Ma in allenamento sì. Lui è sempre stato un idolo, un mito. Mai visto uno che tira come lui. In Svezia resta un simbolo". Sabato si incroceranno a San Siro quando i friulani verranno a sfidare il Milan. "Vorrei salutarlo". Karlstrom lo dice con timidezza. Eppure sarà Ibra che dirà ai rossoneri di tener d’occhio quel medianone, il secondo calciatore di movimento per minuti in A: 2733 in 31 gare. Sempre presente. Il primo è Vasquez (Genoa) con 2767. Karlstrom, lei gioca con la diffida dal 27 dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Karlstrom: "Italia, con Zaniolo andavi al Mondiale. Giocare col diabete? Non è facile"

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«Siamo pronti a dare tutto, ogni partita è una nuova sfida. » L'Udinese, dopo il successo ottenuto a Genova, si presenta davanti ai propri tifosi con Okoye tra i pali, mentre la linea difensiva è affidata a Kristensen, Kabasele e Solet. Al centro ci sono Karlstrom e - facebook.com facebook

#UdineseComo formazioni ufficiali di #SerieA: UDINESE: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo COMO: Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Caqueret, D x.com