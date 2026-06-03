Svezia | nuove linee guida per limitare l’uso degli schermi in famiglia
Le nuove linee guida in Svezia suggeriscono di limitare l’uso degli schermi in famiglia e di creare aree senza tecnologia in casa. Si consiglia di ridurre il tempo davanti agli schermi per i bambini e di evitare dispositivi nelle zone dedicate ai pasti e al riposo. Le indicazioni invitano i genitori a monitorare l’impatto dell’uso dello smartphone sui figli e a favorire spazi senza dispositivi per favorire il contatto e il gioco.
Come cambiano le abitudini dei bambini se i genitori posano lo smartphone?. Quali zone della casa dovrebbero diventare aree libere dalla tecnologia?. Perché il comportamento digitale degli adulti influenza lo sviluppo dei figli?. Come si può sostituire il controllo tecnologico con il dialogo familiare?.? In Breve Helena Frielingsdorf sottolinea l'impatto delle azioni quotidiane degli adulti sullo sviluppo infantile.. Linee guida suggeriscono zone senza schermi in casa e divieto cellulari durante i pasti.. Raccomandazioni includono disattivazione notifiche e divieto di smartphone in camera da letto.. Strategia svedese promuove attività alternative come lettura, sport e giochi da tavolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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