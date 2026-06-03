Svezia | nuove linee guida per limitare l’uso degli schermi in famiglia

Notizia in breve

Le nuove linee guida in Svezia suggeriscono di limitare l’uso degli schermi in famiglia e di creare aree senza tecnologia in casa. Si consiglia di ridurre il tempo davanti agli schermi per i bambini e di evitare dispositivi nelle zone dedicate ai pasti e al riposo. Le indicazioni invitano i genitori a monitorare l’impatto dell’uso dello smartphone sui figli e a favorire spazi senza dispositivi per favorire il contatto e il gioco.