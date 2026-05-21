Dal fumo in gravidanza all' uso degli schermi italiani ancora lontani dalle buone pratiche

In molte famiglie italiane, i comportamenti adottati durante la gravidanza e nei primi due anni di vita dei bambini mostrano alcune variazioni rispetto alle pratiche ritenute più salutari. In particolare, si registrano ancora situazioni in cui il fumo in gravidanza persiste e l'uso degli schermi digitali tra i più piccoli è molto diffuso. Questi dati vengono raccolti attraverso studi nazionali che monitorano le abitudini delle famiglie e i loro effetti sulla salute infantile.

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