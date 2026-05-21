Dal fumo in gravidanza all' uso degli schermi italiani ancora lontani dalle buone pratiche
In molte famiglie italiane, i comportamenti adottati durante la gravidanza e nei primi due anni di vita dei bambini mostrano alcune variazioni rispetto alle pratiche ritenute più salutari. In particolare, si registrano ancora situazioni in cui il fumo in gravidanza persiste e l'uso degli schermi digitali tra i più piccoli è molto diffuso. Questi dati vengono raccolti attraverso studi nazionali che monitorano le abitudini delle famiglie e i loro effetti sulla salute infantile.
AGI - Nelle famiglie italiane in gravidanza e nei primi due anni dopo il parto migliorano i comportamenti che incidono sulla salute dei bambini e delle bambine. Restano tuttavia ancora lontani gli standard raccomandati, soprattutto in alcune aree del Paese, con marcate differenze territoriali e sociali, in particolare al Sud. E' quanto emerge dall'ultima raccolta dati del Sistema di sorveglianza 0-2 anni sui principali determinanti di salute del bambino - Sorveglianza Bambine e Bambini 0-2 anni - promosso dal Ministero della Salute, coordinato dall'ISS e realizzato in collaborazione con le Regioni. I dati mostrano segnali incoraggianti: sono ormai poche le donne che riferiscono di fumare o assumere alcol in gravidan za. 🔗 Leggi su Agi.it
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