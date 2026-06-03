Svezia-Grecia Amichevole di preparazione 04-06-2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Svezia affronta la Grecia in un’amichevole di preparazione al mondiale 2026, prevista per il 4 giugno alle 19:00. È la seconda partita di preparazione per entrambe le nazionali. La formazione svedese è guidata dall'allenatore Potter, mentre quella greca è sotto la guida di Jovanovic. Le quote e i pronostici sono ancora da definire, e le squadre cercano di testare le proprie strategie in vista del torneo.

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Seconda amichevole di preparazione al mondiale 2026 per la Svezia di Potter che affronta la Grecia di Jovanovic. I Blågult intanto vengono dalla prima amichevole persa contro la Norvegia nettamente, e sono un esempio di come a volte sia i playoff che il nuovo sistema della Nations League possa salvare una qualificazione fallimentare. Nei convocati dell’ex CT del Brighton ci sono ovviamente Gyokeres e Isak oltre agli italiani Hien e Karlstrom. I galanolefki ripartono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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