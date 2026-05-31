Norvegia-Svezia Amichevole 01-06-2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì sera alle 19:00 si gioca un’amichevole tra la nazionale norvegese e quella svedese. Entrambe si stanno preparando per il prossimo mondiale, con qualificazioni diverse. La partita si tiene in Scandinavia e rappresenta un'occasione per entrambe le squadre di testare le proprie formazioni. Le formazioni ufficiali non sono ancora state annunciate. Le quote e i pronostici variano a seconda delle fonti, ma l’incontro interessa gli appassionati di calcio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Martedì sera c’è in programma un’interessante amichevole tra due squadre che si stanno preparando al mondiale: sarà una sfida tra squadre scandinave, che si sono qualificate in maniera molto diversa. La Norvegia è conscia di avere una generazione di giocatori che probabilmente ha avuto poche volte nel corso della sua storia: la maniera con la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

norvegia svezia amichevole 01 06 2026 ore 19 00 formazioni quote pronostici
© Infobetting.com - Norvegia-Svezia (Amichevole, 01-06-2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bosnia - Italia 5-2 (dcr): gli Highlights | Qualificazioni Mondiali 2026

Video Bosnia - Italia 5-2 (dcr): gli Highlights | Qualificazioni Mondiali 2026

Notizie e thread social correlati

Norvegia-Svizzera (Amichevole, 31-03-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiMartedì alle 18:00 si svolgerà l'incontro amichevole tra le squadre nazionali di Norvegia e Svizzera, in una partita che si giocherà a Oslo.

Argomenti più discussi: I nerazzurri convocati in Nazionale per le gare di maggio/giugno; Cinque bianconeri convocati in Nazionale; Pronostico Norvegia - Svezia - Partite Amichevoli; Nazionali, il calendario delle amichevoli dei giocatori del Torino.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web