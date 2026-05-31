Martedì sera alle 19:00 si gioca un’amichevole tra la nazionale norvegese e quella svedese. Entrambe si stanno preparando per il prossimo mondiale, con qualificazioni diverse. La partita si tiene in Scandinavia e rappresenta un'occasione per entrambe le squadre di testare le proprie formazioni. Le formazioni ufficiali non sono ancora state annunciate. Le quote e i pronostici variano a seconda delle fonti, ma l’incontro interessa gli appassionati di calcio.

Martedì sera c’è in programma un’interessante amichevole tra due squadre che si stanno preparando al mondiale: sarà una sfida tra squadre scandinave, che si sono qualificate in maniera molto diversa. La Norvegia è conscia di avere una generazione di giocatori che probabilmente ha avuto poche volte nel corso della sua storia: la maniera con la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Norvegia-Svezia (Amichevole, 01-06-2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

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