Norvegia-Svezia Amichevole di preparazione 01-06-2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Martedì sera alle 19:00 si giocherà un’amichevole tra la nazionale norvegese e quella svedese. Entrambe le squadre si stanno preparando per il prossimo mondiale, ma si sono qualificate in modi differenti. La partita è una delle ultime sfide di preparazione prima dell’avvio del torneo. Le formazioni sono ancora da definire, e le quote scommesse indicano alcune preferenze, ma non ci sono ancora pronostici ufficiali. La gara si svolge in territorio neutro e sarà seguita da appassionati delle due nazionali.