Svelato il ricco programma dell’evento estivo a Gardaland Resort

È stato annunciato il programma completo dell’evento estivo a Gardaland Resort, dedicato alle tendenze della musica e dello spettacolo asiatico. L’evento proporrà un festival con numerose attività e spettacoli dal vivo. Sono previste esibizioni di artisti e performer provenienti dall’Asia, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nel mondo della cultura pop asiatica. La manifestazione si svolgerà nel parco durante la stagione estiva, con eventi programmati in diverse date.

. Un festival imperdibile per vivere da vicino le grandi tendenze globali della musica e dello spettacolo asiatico. Gardaland Resort lancia per la prima volta in Italia un festival interamente consacrato alla cultura k-pop, con un progetto pensato per riunire musica, intrattenimento e lifestyle in un unico appuntamento. Si tratta di un evento molto atteso da una community in continua espansione, che trova nel Gardaland k-pop festival una proposta inedita nel panorama nazionale. Il format metterà insieme concerti, esibizioni di danza, momenti di interazione con il pubblico ed esperienze food, con una programmazione no stop dalle 12:00 alle 23:00 nelle giornate del 13 e 14 giugno. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Volaplano Aerial Ride Over Fantasy Kingdom at Gardaland Resort (April 2026) [4K]

Notizie e thread social correlati

Dal 28 marzo riapre Gardaland Resort: le nuove attrazioni e l’evento dedicato al K-PopDal 28 marzo, Gardaland Resort riapre le porte al pubblico dopo la chiusura invernale.

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con nuove attrazioniIl Gardaland Resort riapre le sue porte il 28 marzo, dando il via alla stagione 2026.

A Gardaland Resort arrivano i personaggi Minecraft e il festival K-popGardaland inaugura la stagione 2026 puntando sui nuovi trend del turismo, sempre più orientati a esperienze immersive, condivisione e scoperta del territorio. La stagione estiva 2026 sarà ... tg24.sky.it

Gardaland inaugura la nuova stagione, dalle esperienze immersive agli spettacoli dal vivoGardaland Resort è pronto a riaprire le sue porte. Con l’arrivo della primavera, dal 28 marzo si parte con una nuova stagione di emozioni. Le novità iniziano subito con l’arrivo di Animal Crossing New ... tg24.sky.it