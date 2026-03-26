Dal 28 marzo riapre Gardaland Resort | le nuove attrazioni e l'evento dedicato al K-Pop
Dal 28 marzo, Gardaland Resort riapre le porte al pubblico dopo la chiusura invernale. La stagione 2026 porta con sé diverse novità, tra cui nuove attrazioni e aree tematiche dedicate a esperienze immersive. È previsto anche un evento speciale dedicato alla cultura K-Pop, che si svolgerà nel parco durante i primi giorni di apertura.
Con l'arrivo della primavera 2026 Gardaland Resort riapre. A partire dal 28 marzo il parco divertimenti inaugurerà le nuove attrazioni ed esperienze immersive: ecco tutte le novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Gardaland Resort: al via campagna selezione personale per 1000 stagionali
Al Comic Con 2026 di Napoli arriva l’evento Pop Wave dedicato alla PalestinaPer l’imminente Comic Con 2026 di Napoli, è in arrivo la Pop Wave – COMICON for Palestine, un’iniziativa importantissima dove prenderanno parte...
Una raccolta di contenuti su Gardaland Resort
Temi più discussi: Gardaland Resort apre la stagione 2026 con nuove attrazioni e spettacoli; Gardaland, la stagione riapre con nuovi giochi e palinsesto rinnovato; Gardaland apre il 28 marzo, ecco tutte le novità della stagione 2026; Gardaland Resort riapre il 28 marzo 2026 con due novità estive.
Gardaland riapre il 28 marzo: nuove attrazioni, K-Pop e un Cinema 4D tutto rinnovatoGardaland Resort (Castelnuovo del Garda) si prepara a riaprire i cancelli per la stagione 2026, al via dal 28 marzo, puntando su un’offerta sempre più ... bsnews.it
Dal 28 marzo al via la nuova stagione di GardalandIl 28 marzo Gardaland Resort riapre ufficialmente le porte per una nuova stagione, a partire dall'attesa per l'arrivo di Animal Crossing: New Horizons a Gardaland Sea Life Aquarium, il videogioco di s ... ansa.it
Birthday alert! Nel giorno del tuo compleanno, il biglietto lo offriamo noi: ingresso GRATIS a Gardaland Park! Pronto a vivere emozioni indimenticabili Scopri di più sul sito: bit.ly/CompleannoaGardalandResort - facebook.com facebook